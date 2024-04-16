Borsa günü düşüşle tamamladı – 16 Nisan 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kaybederek 9.548,09 puandan tamamladı.

Fotoğraf: Pexels

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 131,71 puan azaldı ve toplam işlem hacmi 101,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,55, holding endeksi yüzde 1,24 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,04’le spor, en çok kaybettirense bankacılık oldu.

Uzmanlar küresel pay piyasalarında Ortadoğu’da devam eden gerilim nedeniyle negatif bir seyir izlendiğini kaydetti.

AA’ya göre analistler yarın için teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 puanın destek, 9.700 ile 9.800 seviyelerininse direnç konumunda olduğunu kaydetti.