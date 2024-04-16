Gizemli nesnenin sırrı çözüldü

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Florida eyaletindeki bir evin çatısına düşen gizemli nesnenin Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) ait ‘uzay çöpü’ olduğunu açıkladı.

Evin çatısına düşen gizemli nesne.

8 Mart’ta Florida’da yaşayan Alejandro Otero’nun evinin çatısına 700 gram ağırlığında bir nesnenin düşmüştü. Bu gizemli nesne merak uyandırmıştı.

NASA gizemi çözdü. NASA’dan paylaşılan açıklamada, söz konusu nesnenin 2021’den bu yana Dünya’nın yörüngesine doğru hareket eden kargo paletine ait bir parça olduğu kaydedildi.

Açıklamada, nesnenin, analiz için Kennedy Uzay Merkezi’nde bulunduğu aktarıldı.

Ev sahibi Otero, ‘uzay çöpü’ diye nitelenen cismin iki katlı evin çatısından giriş katının zeminine şiddetle çarptığını söyleyerek, kimsenin yaralanmamış olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.