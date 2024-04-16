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Yaramazlara biraz batar!

Bakan uyardı: Sıcaklıklar yükseliyor, orman yangınları kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) bugün açıkladığı verilere göre kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar 2-4 derece artacak.

Sıcaklıklar, yangın habercisi. Fotoğraf: AA (Arşiv)

MGM’nin son değerlendirmelerine göre sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin 4-10 derece üzerinde seyredecek. Bazı şehirlerde sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak.


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de artan sıcaklıklara karşı yaşlı ve kronik hastalığı bulunan vatandaşları uyardı.

Haseki orman yangınları konusunda da halkı duyarlı olmaya çağırdı.

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