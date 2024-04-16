Kadınlar osteoporoza daha yatkın: Peki ne yapılabilir?

İstatistikler kadınların osteoporoz riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Görseller: Pexels

Kemik erimesi olarak da bilinen osteoporoz, kalsiyum azalmasına bağlı olarak kemiğin kırılma olasılığını artıran bir hastalık.

Osteoporoz kadınları orantısız biçimde, şaşırtıcı ama, osteoporozu bulunan Amerikalıların yüzde 80’i kadın.

Kadınlar neden daha fazla riskle karşı karşıya?

Uzmanlara göre birkaç nedeni var.

İlk olarak erkeklerde testosteron seviyesi daha yüksek, bu da kemik oluşumu için önemli.

Östrojen de kemik sağlığına faydalı. Ancak östrojen doğal olarak yaşla birlikte tükeniyor, özellikle de perimenopoz ve menopoz dönemlerinde. Bu nedenle perimenopoz döneminde kadınlar her yıl kemik yoğunluğunun yüzde 2 ila 3’ünü kaybediyor.

Kadınlar erkeklere göre daha küçük kemiklere sahip olma eğiliminde; bu da daha yüksek oranlarda osteoporoz ve kırık yaşamalarının bir başka olası nedeni.

Ancak hormonlar ve vücut büyüklüğü, osteoporoz için tek risk faktörü değil; diğerleri arasında besin eksikliği (özellikle D vitamini ve kalsiyum), aile geçmişi, sigara da yer alıyor.

Deneyebileceğiniz 3 egzersiz

Uzmanlar zıplayarak yapılan egzersizlerin kemik sağlığına iyi geldiği görüşünde. Ancak bunda yeniyseniz 0’dan 100’e çıkmamalısınız. Başlangıç ​​seviyesindeki antrenmanlarla başlamayı ve ilerlemeyi düşünün. İşte zorluk sırasına göre deneyebileceğiniz üç atlama antrenmanı.

1. Yeni başlayanlar: İp atlama

İpiniz yoksa veya daha önce ip atlamadıysanız hayali bir ip kullanın. Tekrarlar yerine zamanı hedefleyin. Tam bir dakika boyunca ip atlayın ve ardından turlar arasında en az 90 saniye dinlenin. Bunu üç tur boyunca yapın ve gerekiyorsa atlama sürenizi artırın.

2. Orta seviye: Squat sıçramaları

Squat sıçramaları kalça kaslarınızı, quad kaslarınızı çalıştırmanın harika bir yolu. Ayrıca, egzersizin yüksek yoğunluğu nedeniyle kalori de yakılabilir. İki üç set boyunca altı ila sekiz squat jump tekrarını tamamlayın ve setler arasında dinlenin.

3. İleri seviye: Kutu atlayışları

Egzersiz rutininizde sıçramalar yapmaya zaten başladıysanız kutu atlamalarıyla bunu bir sonraki seviyeye taşıyabilirsiniz. Küçükten başlayın ve kendinizi hazır hissettiğinizde daha büyük kutulara doğru ilerleyin. Setler arasında yeterince dinlenerek altı ila sekiz tekrardan oluşan üç seti tamamlayın. Kutunun üstüne atlayıp çıkmayı taahhüt etmeden önce, yalnızca üzerine atlamayı ve sonra aşağı inmeyi düşünün. Bu, ilk başladığınızda yaralanmaları önlemeye yarayabilir.