Erdoğan: Temel sorunumuz enflasyon baskısı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ülkenin temel sorunun enflasyon baskısı olduğunu vurguladı.

Tayyip Erdoğan. (AA)

Yerel seçimlerin ardındaki ilk kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapıldı.

Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Erdoğan toplantının ardından konuştu. Açıklamadan öne çıkan başlıkla şöyle:

*Antalya’da meydana gelen teleferik kazasıyla yüreğimiz dağlanmıştır. Soruşturma kapsamında bu hattı işleten firma ile bakımdan sorumlu firma yetkililerinin aralarında yer aldığı 5 kişi tutuklanmış, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Ana muhalefet partisi yöneticilerinin ve medya organlarının daha olayın ilk anından itibaren hadiseyi sulandırma, devletin kurumlarını töhmet altında bırakarak asıl sorumluları koruma çabaları gözlerden kaçmamıştır.

*Aynı vicdansızlığın Beşiktaş’taki yangın faciasında da yaşandığını gördük. 29 kişi hayatını kaybetti ancak ne sendikalardan ne basın yayın kuruluşlarından ne de muhalefet cephesinden kayda değer hiçbir tepki gelmedi. Güya hak, hukuk, adalet adına Van’a koşanlar, Beşiktaş’ta göz göre göre can veren işçiler için tek bir adım dahi atmadılar.

Muhalefete ağırbaşlılık övgüsü

*Seçimler sonrasında muhalefet partilerinin bir kısmının sergilediği ağırbaşlı tavrı takdirle karşılıyoruz. Yarınki grup toplantımızda seçim sonuçlarını değerlendireceğiz. Bir süredir istisnasız her seçim öncesinde tedavüle konulan son seçim propagandasının tamamen safsatadan ibaret olduğu anlaşılmıştır. Türkiye bir seçimi daha dünyaya örnek olacak olgunlukla gerçekleştirmiştir.

*Tüm dünya gibi bizim de temel sorumuz hayata pahalılığıyla katmerleşen enflasyon baskısıdır. Emeklilerimiz başta olmak üzere enflasyonun ücretli kesim üzerinde yarattığı sıkıntıları yakinen biliyoruz. Bu konuda tutumumuz palyatif tedbirlerle günü kurtarmak yerine enflasyonu düşürerek kalıcı refah artışını sağlamaktır.

*Kendimiz bedel ödesek dahi ülkemize, milletimize, gelecek nesillere bedel ödetecek her türlü popülist adımdan uzak durduk, duracağız. Yıllık enflasyonun yılın ikinci yarısından itibaren düştüğünü göreceğiz” ifadelerini kullandı.

İsrail’le ticaret tartışması

*Hükümetimiz maalesef çok haksız, insafsız, buram buram fırsatçılık kokan ithamlara maruz kalmıştır. Özellikle böyle olmadığını bildikleri halde jet yakıtı konusunda iftira atanları asla ve asla unutmayacağız. Türkiye katliamların çok öncesinde askeri amaçla kullanabilecek hiçbir malzemenin satışına izin vermemiştir.