Bakanlık 'KDV'ye zam' iddiasına açıklık getirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığının lokanta ve kafelerde Katma Değer Vergisi’ni (KDV) artırmaya hazırlayacağı iddiası yalanlandı.

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Kahvehane, kafeterya, pastane, hazır yemek şirketleri dahil lokantalarda KDV oranının yüzde 8’den yüzde 10’a çıkacağı; içki için uygulanan yüzde 18 KDV oranının da yüzde 20’ye yükseltileceği iddia edilmişti.

Ancak bakanlıktan yalanlama geldi. Bakanlığın ilgili açıklaması şöyle:

“Gıdadaki KDV oranının düşük olması, başka sektörler tarafından istismar ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıdalarda ve yeme içme hizmetinde yüzde 8 olan KDV oranını 2022’de gıdalar için yüzde 1’e indirdi. O tarihten sonra bu alan suistimal edilmeye başlandı.

Gıdadaki KDV oranının yüzde 1 olması, yeme içme sektöründe KDV oranının yüzde 10 olması nedeniyle yeme içme sektöründe bulunan lokantaların bir kısmı, bu alanı istismar ediyor ve rekabet eşitliğini bozuyor.

Lokanta veya kafelerin et, su, meyve suyu gibi ürünler satılmış göstererek, yeme içme hizmeti karşılığında yüzde 10 KDV hesaplamaları gerekirken sadece gıda malzemesi satıyormuş gibi yüzde 1 KDV oranından fiş veya fatura çıkışı yaptıkları tespit edildi.”

Bir açıklama da Şİmşek’ten

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de X hesabında ”KDV oranlarında artış yapmadık! Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz” dedi.