Korsanlar devlet hastanesinin hasta ve personel bilgilerini ele geçirdi

MESUDE DEMİR

Bilgisayar korsanları (hacker), İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin güvenlik zafiyetinden yararlanarak bilgi yönetim sistemlerine saldırdı. Hasta ve personel bilgileri, 2007’den bugüne çekilen BT, MR, PET-CT ve röntgen görüntüleri başta olmak üzere bütün tahlil ve tetkik sonuçları korsanların eline geçti.

Korsanlar yurt dışından sisteme 12 Nisan Cuma günü saldırdı. Hastanenin güvenlik önlemlerini aşarak farklı işlevleri bulanan bilgi işlem sistemlerine girmeyi başaran korsanların saldırısından görüntü saklama ve iletişim sistemi (Simplex) ağır hasar aldı.

Hastane koridorlarında korsanların 200 bin dolar fidye talep ettiği konuşuluyor.

Ciddi suistimaller olabilir

Adını vermek istemeyen bir hastane çalışanı durumun hastane yönetiminin yetersiz, keyfi ve vurdumduymaz tutumunun sonucu olduğunu öne sürdü: “Saldırı hasta mağduriyeti ve hasta ve personel bilgilerinin tehlikeye atılmasının yanı sıra ciddi suiistimal ve ihtimalleri de akla getiriyor. Hesap vermesi gereken hastane yönetimi, suç delillerini yok etmeye çalışıyor. Bu olayı daha da vahim hale getiriyor. Gelinen nokta son derece vahim ve düşündürücü.”

Simplex’in yedekleme sistemi bulunmadığı için çekilen hiçbir görüntülü tetkike ulaşılamıyor. Hasta bilgilerinin yer aldığı diğer sistem Bilbest şu anda çalışıyor. Bilbest belli aralıklarla yedekleme yapıyor. Ancak son yedeklemeden sonraki 12 günün hasta verileri yok oldu. E-nabız sistemine yüklenenlerden bazı veriler kurtarılmaya çalışılıyor. Hekimlerin performans bilgileri vs. de yok oldu.

Hastanede dört ay öncesine kadar PACS sistemi kullanıyordu. Dört ay önce çıkılan ihaleyi bu kez Simplex kazanmıştı. Ancak korsanlar birbirine entegre edilen her iki sistemi de çökertti.

Çok sayıda bilgi işlem uzmanı halen sorunu çözmeye çalışıyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan bilgi talebinde bulunduk. Ancak henüz bir açıklama yapılmadı.

Günde 5 bin muayene yapılıyor

Öte yandan hastanenin web sitesinde yer alan bilgiye göre hastane ‘ileri teknoloji, bilgi ve konforu en üst seviyede hizmete dönüştürüyor.’ 438 yatak kapasitesine sahip hastanede 100’ün üzerinde poliklinikte, günde ortalama 5 bin, yılda ortalama 2 milyon hasta muayenesi yapılıyor.