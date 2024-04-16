Gram altın güne nasıl başladı? – 16 Nisan 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:13) 2.487,796 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.385,66 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.487,796 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:13) 2.487,796 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.385,66 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.487,796 lira seviyesinde ilerliyor.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.280,71 puandan başladı.
Samsun’un Tekkeköy ilçesinde 213 çalışan yedikleri tavuktan zehirlendi.
Çin’in topladığı Ay toprağı örnekleri Britanya’ya ulaştı. Bilim insanları, Dünya ve uydusunun erken dönemlerini inceleyecek.
Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) Başkanı Yusuf Günay, küresel ısınma 1,5 dereceyi aşarsa 1 milyar insanın iklim göçmeni olacağını söyledi.
Bir gram altın şu an (saat 9:05) 4.130,43 liradan işlem görüyor.