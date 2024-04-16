Ali Koç TFF seçiminin erkene alınmasını istedi

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçimlerinin daha erkene alınması gerektiğini söyledi.

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Çok sayıda kulüp TFF yönetimini krizler çıkarmak ve çözümler üretememekle suçluyor.

Bu nedenle Mehmet Büyükekşi yönetimindeki TFF’nin değişmesi gerektiğine ilişkin sesler yükseliyor ancak bu talep karşılık bulmuyor.

İstifa çağrıları karşılık bulmayan kulüpler değişim için imza toplamaya başlamış ama TFF değişim için olağan süreç olan 18 Temmuz’a işaret etmişti.

Ancak bugün bir araya gelen Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri değişimin daha erken olmasında ısrarcı.

Başkan Ali Koç toplantının ardından şunları dedi:

“Bugün tek gündemimiz TFF’nin seçim tarihi. Ülke futbolunun menfaati için seçimlerin en kısa zamanda yapılmasında hemfikiriz. 18 Temmuz’un uygun olmayacağını düşündüğümüz için haziran ayını önerdik.

Diyalogla yapalım, imza ve diyalogla yapalım veya sadece imza ile yapalım gibi düşünceler var. Biz bu değişimin olabildiğince hızlı yapılmasını istiyoruz.”