Akşam Postası / 16 Nisan 2022

Zeytinliğe AVM yattı, sahile gökdelen dikelim!

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Zeytinlik alana alışveriş merkezi yaptırmaya kalkan Balıkesir’e bağlı Burhaniye ilçesinin belediyesi şimdi de sahile 11 katlı otel projesi uğruna imar planını değiştirdiği için hedefte.

Tarım bakanı: ‘Ülkede o yok, bu yok’ diyenlere kapak olsun

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, ülkede yeterli gıda stoğu bulunduğunu belirtirken, aksini iddia edenlere “Kapak olsun” diye seslendi.

‘Zamlar milletin belini büküyor’ diyen MHP’li Ersoy, partiden istifa etti

Açıklanan enflasyon oranlarıyla ilgili eleştirileri nedeniyle disipline sevk edilen MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, partisinden istifa etti.

Erdoğan’a göre ‘ekonomi tıkırında’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a göre ekonomide işler yolunda: “Enflasyonun boynunu kırdığımızda artık hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacak.”

Bir rapor daha: Açlık sınırı asgari ücretin üstünde

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) mart için açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı.

Emekliler ‘bayram harçlığı’ istemiyor: İki talebimiz var

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Ankara’da bir araya gelen emekliler, yüzde 60 zam ve yılda dört maaş ikramiye istedi.

Nebati’nin yeni model aşkı: Şimdi de ABD’de anlatacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, 19-22 Nisan’da Washington’da ‘G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’ ile uluslararası kuruluşların bahar toplantılarına katılacak.

Rusya, beş üründeki ithalat kısıtlamasını kaldırdı

Rusya, Türkiye’den bazı ürünlerin ithalatındaki kısıtlamayı kaldırdı.

Rusya’dan Johnson dahil 13 Britanyalı yöneticiye yaptırım kararı

Rusya, Britanya Başbakanı Boris Johnson, Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace’ın aralarında bulunduğu 13 üst düzey yönetici hakkında yaptırım kararı aldı, bu isimlerin ülkeye girişini yasakladı.

Meteoroloji’den uyarı: Sağanak yağış ve toz geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre yarından itibaren Türkiye, yağışlı havanın etkisine giriyor. Sağanak yağışın ülkenin büyük bölümünde perşembeye kadar etkili olması beklenirken, Ege, Akdeniz ve Marmara’dakiler toz için de uyarıldı.

Bloomberg analizi: Türkiye, Rusya konusunda daha fazla ‘tarafsız’ kalamaz

Bloomberg, Türkiye’nin Ukrayna-Rusya savaşında takınmaya çalıştığı ‘tarafsız’ konumun sürdürülemez olduğunu yazdı.

Evi boşaltacak kiracılara uyarı gibi mahkeme kararı

Ankara’da mahkeme kiracıların boşalttıkları dairenin anahtarını teslim ederken, mutlaka tutanak düzenlemesi gerektiğine hükmetti.

Türk-Amerikan İş Adamları Derneği, ‘uyuşturucu kaçakçılığı’yla suçlanan Ali Osman Akat’ı ihraç etti

Türk-Amerikan İş Adamları Derneği, ‘uyuşturucu kaçakçılığı’yla suçlanan Ali Osman Akat’ın dernekten ihraç edildiğini duyurdu.

Kilisenin haçını kırıp yere atan sanığa verilen hapis cezası iptal edildi

Kuzguncuk’taki Ermeni kilisesinin kapısındaki haçın sökülüp yere atılmasına ilişkin davada sanık Mazlum Serin’e verilen 16 aylık hapis cezası iptal edildi. Mahkeme, sanığın olay sırasında akli dengesinin yerinde olmadığını belirterek, ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.