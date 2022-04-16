Erdoğan’a göre ‘ekonomi tıkırında’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a göre ekonomide işler yolunda: “Enflasyonun boynunu kırdığımızda artık hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacak.”

Erdoğan, Antalya’daki Phaselis Tüneli açılışına video konferansla katıldı.

Cumhurbaşkanı “Ekonomik zorluklar üzerinden milletimizin moralini bozacak, siyasi mühendislik hesaplarıyla ülkenin rotasını değiştirecek her türlü oyunu sergiliyorlar” dedi.

Ekonomide üretimde işlerin ‘gayet iyi’ gittiğini anlatan Erdoğan, hemen her alanda yaşanan fahiş fiyat artışlarının tüm dünyanın ortak sıkıntısı olduğunu, Türkiye’ninse ‘üretim gücü ve lojistik avantajlarıyla’ bu sıkıntılardan ‘en az etkilenen ülkelerden biri’ olduğunu söyledi.

Erdoğan, “Ülkemizde herkes can ve mal güvenliğine sahiptir. İsteyen herkesin çalışacak işi vardır. Türkiye siyasi olarak yakın tarihinin en itibarlı konumundadır” dedi.

‘Tıkırındaki’ ekonomi

Erdoğan, ekonomide işlerin yolunda gittiğini söylese de, son dönemde hemen hemen her gösterge tepetaklak oldu.

Geçen yılı yabancı paralar karşısında yüzde 45 değer kaybıyla kapatan Türk Lirası, yılbaşından beri yüzde 10’la kayıpta hız kesmedi.

Resmi enflasyonsa martta yüzde 61,14’e kadar çıkarak 20 yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Gıda enflasyonu yüzde 70’in üstünde seyrederken, bağımsız araştırmacılara göre bu oranlar çoktan üç haneli rakamlara çıktı. Türkiye’deki aylık enflasyon artışı OECD ülkelerindeki yıllık artışın bile üstünde.

Kiraların bir yılda yüzde 100’den fazla arttığı ortamda barınma sorunu da had safhaya ulaşırken, 4 milyona yakın sayıda kişi işsiz, genç işsizliği yüzde 20’nin üstünde.

Dış ticaret ve bütçedeki açık da büyüyerek devam ediyor.