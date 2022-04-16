Bir rapor daha: Açlık sınırı asgari ücretin üstünde

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) mart için açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı.

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Araştırmaya göre dört kişilik ailenin aylık beslenme harcaması bir ayda 4 bin 330 liradan 4 bin 453 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırıysa 14 bin 978 liradan 15 bin 405 liraya çıktı.

Yetişkin bir erkeğin gıda harcaması 1210 lira. Yetişkin bir kadında bu rakam 1158. Bir gencin gıda harcaması 1266 lira. Çocuk için bu rakam 820 lira.

Sağlıklı beslenmek için günlük harcanması gereken miktarda aslan payı 46,95 lirayla süt ürünlerinin. İkinci sırada et ürünleri, üçüncü sıradaysa meyve-sebze yer alıyor.

Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı 31,03 lira hesaplandı.

Sebze ve meyve için gereken günlük harcama tutarının 25,04 liraya ulaştığı belirtilirken ekmek için harcama tutarının günlük 11,64 lira, katı yağ ve sıvı yağ için 10,21 lira olduğu belirtildi. Raporda “Yumurta için 2,91, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 6,90 lira harcama yapılması gerekmektedir” dendi.

Türk-İş’in araştırmasında, martta dört kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 928, yoksulluk sınırı 16 bin 52 lira olarak hesaplanmıştı.

Sendikaların araştırmaları, asgari ücretin daha ilk dört ayda eridiğini ve yoksulluk sınırının gerisine düştüğünü gösteriyor.