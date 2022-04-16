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Yaramazlara biraz batar!

Rusya’dan Johnson dahil 13 Britanyalı yöneticiye yaptırım kararı


Rusya, Britanya Başbakanı Boris Johnson, Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace’ın aralarında bulunduğu 13 üst düzey yönetici hakkında yaptırım kararı aldı, bu isimlerin ülkeye girişini yasakladı.

Johnson, Kiev’de Zelenski’yle görüşmüştü. (Fotoğraf: AA)

Kremlin’in açıklamasında, Londra, Rusya’yı uluslararası toplumdan tecrit etmek için kampanya yürütmekle suçlanırken, Britanya hükümetinin Kiev’e silah ve teçhizat yardımları hatırlatıldı, Ukrayna’daki durumu zorlaştırdığı belirtildi.


Son olarak, Britanya, Ukrayna’ya toplam 100 milyon sterlinlik Starstreak uçaksavar füzeleri ve 800 tanksavar füzenin yanısıra kask, zırh ve gece görüşü araçları gibi ölümcül olmayan teçhizat göndereceklerini duyurmuş, Johnson da geçen hafta başkent Kiev’i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yle görüşmüştü.

Britanya, 24 Şubat’ta Ukrayna’ya işgal harekatı başlatan Rusya’ya yaptırım uygulayan ülkeler arasında. Moskova, kendisine ağır yaptırım uygulayan ABD Başkanı Joe Biden’a da geçen ay benzer bir yasak getirmişti.

Britanya Başbakanı Johnson, Kiev’de Zelenski’yle görüştü

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