Britanya Başbakanı Johnson, Kiev’de Zelenski’yle görüştü

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın Kiev’i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştüğü bildirildi.
Ukrayna’nın Londra Büyükelçiliğinin Twitter hesabından görüşmeye ilişkin bir fotoğraf “Sürpriz” ifadesiyle paylaşıldı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Sybiha da Facebook hesabından Johnson ile Zelenski ikilisinin fotoğrafını paylaşarak, “Boris Johnson’ın Kiev ziyareti, Başkan Zelenski ile baş başa görüşmeyle başladı” dedi.
Johnson’ın ziyareti, Britanya’nın Ukrayna’ya toplam 100 milyon sterlinlik Starstreak uçaksavar füzeleri ve 800 tanksavar füzenin yanı sıra kask, zırh ve gece görüşü araçları gibi ölümcül olmayan teçhizat göndereceklerini duyurmasının ardından geldi.