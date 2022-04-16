Türk-Amerikan İş Adamları Derneği, ‘uyuşturucu kaçakçılığı’yla suçlanan Ali Osman Akat’ı ihraç etti

Türk-Amerikan İş Adamları Derneği, ‘uyuşturucu kaçakçılığı’yla suçlanan Ali Osman Akat’ın dernekten ihraç edildiğini duyurdu.

L’Actone’un Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat’a ‘uyuşturucu kaçakçılığı’ suçlamasıyla 135 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

6 Ocak’ta tutuklandığı ortaya çıkan işadamı, Facebook hesabında hükümet yetkilileriyle çektirdiği fotoğrafların paylaşılmasıyla da gündeme gelmişti.

Akat hakkındaki haberlerde, bir dönem Türk-Amerikan İş Adamları Derneği’nin başkanlığını yürüttüğü belirtilse de dernek, Akat’ın hiçbir dönemde başkanlık veya yöneticilik yapmadığını, dernekle tek ilişkisinin üyelik olduğunu belirtti.

‘Görev ve yetkiye sahip değil’

Derneğin açıklaması şöyle:

“13.04.2022 tarihinde derneğimizin eski başkanlarından Sayın Ali Osman Akat hakkında basında bir takım haberler yer almıştır. Haberler sonrası disiplin kurulumuz toplanmış ve dernek tüzüğünün 5.4.4 maddesi gereğince kendisinin dernekten ihracı yönünde tavsiye kararı almıştır. Alınan karar yönetim kurulumuzda olağanüstü toplanarak değerlendirilmiş ve derneğimiz ile olan üyelik ilişkisi sonlandırılmıştır.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, adı geçen kişi TABA-AmCham Türk-Amerikan İş Adamları Derneği başkanı olmadığı gibi, kurumlarımızda herhangi bir görev ve yetkiye sahip değildir. Ali Osman Akat’ın derneğimizle tek bağı üyelik ile sınırlı olup bugün itibariyle ilişiği kesilmiştir.

Derneğimizin manevi şahsiyetinin ve saygınlığının hiçbir ilgisi olmayan bu tip olaylarla zedelenmemesi adına, derneğimizin adının bu tip haberler ile anılmaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesini, adı geçen kişinin derneğimiz ile hiçbir ilişkisinin kalmadığını, derneğimizin logo ve adının kullanılmamasını ve gerekli düzeltmelerin yapılmasını rica eder, kamuoyuna saygıyla bildiririz.”