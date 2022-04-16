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Yaramazlara biraz batar!

Emekliler ‘bayram harçlığı’ istemiyor: İki talebimiz var


Ankara’da bir araya gelen emekliler, yüzde 60 zam ve yılda dört maaş ikramiye istedi.

Fotoğraflar: AA

Anıtpark’ta toplanan çok sayıda sendika üyesi emekli, müzik eşliğinde halay çekip slogan attı.


Emekliler Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Mahinur Şahbaz, aynı prim gün sayısına sahip işçiler arasında emekli aylık ve ikramiye hesabı değiştirilerek ayrım yapıldığını söyledi.

Şahbaz, intibak yasasının hala çıkarılmamış olmasını eleştirirken, “Kamu emekliliği hakkımızdan asla vazgeçmiyoruz. Sorunlarımıza çözüm istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Talepleri neler?

AA’nın haberine göre Tüm Emekli-Sen Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, emekli maaşlarıyla geçinmenin bu dönemde çok zor olduğunu belirterek, “Bayram harçlığı değil, yılda dört maaş tutarında ek ödeme istiyoruz” diye konuştu.

Emekli maaşı zammının en az yüzde 60 olması gerektiğini dile getiren Ergen, erişilebilir, ücretsiz katkı payı alınmadan sağlık hizmetlerine ulaşmak istediklerini kaydetti.

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