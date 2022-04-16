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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 19 can kaybı, 4 bin 86 vaka


Türkiye’de son 24 saatte 162 bin 253 Covid-19 testi yapıldı, 4 bin 86 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 13 bin 561 oldu.

AA’nın aktardığına göre 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,41, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,13 olarak kayıtlara geçti.


Türkiye’de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 329 bin 116 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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