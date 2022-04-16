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Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji’den uyarı: Sağanak yağış ve toz geliyor


Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre yarından itibaren Türkiye, yağışlı havanın etkisine giriyor. Sağanak yağışın ülkenin büyük bölümünde perşembeye kadar etkili olması beklenirken, Ege, Akdeniz ve Marmara’dakiler toz için de uyarıldı.

Marmara’da (İstanbul dahil) yarın sabah saatlerinde başlayacak yağışların gün içinde şiddetlenmesi bekleniyor.


Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Türkiye’nin -benzeri en azından bizim tarihimizde olmayan- bir sığınmacı sorunu var bugün… Bugün iktidarın da muhalefetin de sığınmacı meselesine yaklaşımı, tamamıyla ülkeyi esir almış oy hesaplarına bağlı. İki taraf da bu meseleden en çok oyu nasıl çıkaracağı dışında hiçbir şey düşünmüyor.

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