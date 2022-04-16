Meteoroloji’den uyarı: Sağanak yağış ve toz geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre yarından itibaren Türkiye, yağışlı havanın etkisine giriyor. Sağanak yağışın ülkenin büyük bölümünde perşembeye kadar etkili olması beklenirken, Ege, Akdeniz ve Marmara’dakiler toz için de uyarıldı.
Marmara’da (İstanbul dahil) yarın sabah saatlerinde başlayacak yağışların gün içinde şiddetlenmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.