Meteoroloji’den uyarı: Sağanak yağış ve toz geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre yarından itibaren Türkiye, yağışlı havanın etkisine giriyor. Sağanak yağışın ülkenin büyük bölümünde perşembeye kadar etkili olması beklenirken, Ege, Akdeniz ve Marmara’dakiler toz için de uyarıldı.

Haftalık Hava Tahmini

(16 – 22 Nisan 2022)

Hava sıcaklığının hafta sonunda ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarına, batı kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/a4q9IQ3IZh — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) April 15, 2022

Marmara’da (İstanbul dahil) yarın sabah saatlerinde başlayacak yağışların gün içinde şiddetlenmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.