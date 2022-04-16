‘Altılı ittifak’ta son gelişmeler…

ALTAN SANCAR

Güçlendirilmiş parlamenter sistemini savunan altı muhalefet partisi, yol haritasını belirlerken seçim hazırlıklarını da sürdürüyor.

İttifakın seçim bölgelerini masaya yatırdığı ve adayların hangi partilerin listesinden ve hangi bölgelerde seçime gireceğini de dair projeksiyonlar üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Gelecek Partililerin ise Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için kriterleri açıkladığı Twitter paylaşımına tepkisi dinmiş değil.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın 10 Nisan’da ‘Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin sosyal medya hesabındaki paylaşımı tartışma yaratmıştı. Uysal tweet’inde ‘AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak’ sözleriyle adaylığın bir numaralı kriterini kendisi adına açıklamıştı.

Açıklamaların ardından özellikle Gelecek Partisi’nden büyük tepkiler oluştuğu konuşulmuştu. Hatta Uysal’ın 24 Nisan’da DP Genel Merkezi’nde ev sahipliği yapacağı üçüncü toplantıya Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun katılamayabileceği iddia edilmişti.

‘Katılmaması gündemde değil’

Gelecek Partili kaynaklara göre Davutoğlu’nun toplantıya katılmaması parti içinde gündeme gelmedi. Gelecek Partili bir isim, “Davutoğlu gitmeyecek olsa bile bunu oraya giderek gerekçeleriyle iletir, tepkisini gitmeyerek göstermez” diyor. Fakat partide Uysal’ın sözleri nedeniyle büyük bir tepki oluştuğu da gizlenmiyor.

Öyle ki Uysal’ın sözlerine açıklık getirdiği paylaşıma -Davutoğlu’nun “Liderlerle ilgili sosyal medya paylaşımlarına dikkat edilsin” talimatına rağmen- çok sayıda tepki yorumu gelmişti. Hatta açık özür beklentisi de doğrudan dile getirilmişti.

Gelecek Partisi Adana İl Başkanı Ebubekir Yıldırım, “Siyasi nezaket gereği doğru olan açık bir özürden başkası olamaz” ifadelerini kullanmıştı.

Türk Milletinin CbAdayı ile ilgili beklentisi “Beştepe etrafında kümelenmiş dar çıkar grupları” olamayacağına göre yaptığınız açıklama tüm iyi niyetli girişimlere

bir nifak sokma olarak görülmeye devam edecektir!



Siyasi nezaket gereği doğru olan açık bir özürden başkası olamaz — Ebubekir YILDIRIM🇹🇷 (@EbekirYldrm) April 13, 2022

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve İdari ve Mali İşler başkan yardımcısı Muhsin Emre Demiröz de özür bekleyen isimler arasında yer almıştı.

Sevgili başkan, "ifadelerim maksadını aşmış olabilir, bundan dolayı özür dilerim" demek bu kadar zor olmamalı. Yine de siz bilirsiniz! — Muhsin Emre DEMİRÖZ (@emre_demiroz) April 13, 2022

Gelecek Partisi’nden edinilen bilgiye göre, Uysal’ın sözlerine tepki henüz dinmiş değil. Açıklamaların yarattığı kriz ortamı çözülmüş olsa da güven problemi sürüyor.

Uysal’ın sözlerinin önyargı barındırdığına inananlar da bulunuyor. Ancak Partililer, ‘altılı masa’nın Türkiye tarihi açısında önemli bir çalışma yaptığını ve bunun sosyal medyayla zedelenmemesi gerektiğine inanıyor.

‘Kriz göstergesi’ olmaz

Öte yandan Uysal’ın DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın yaptığı gibi ev sahipliği yapacağı toplantı öncesi liderleri ziyaret edip etmeyeceği ise bu hafta belli olacak. Gelecek Partililer bu ziyaretlerin olmaması durumunun ‘kriz göstergesi’ olmayacağını vurguluyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun gündeme getirdiği ‘ittifak içinde ittifak’ önerisine ise tüm partiler sıcak bakıyor. Liderlerin ilerleyen dönemde bu konuyu ele alması da bekleniyor.

‘Harita üzerinde çalışılıyor’

Bu nedenle çeşitli projeksiyonlar üzerinde çalışıldığı, özellikle ortak liste konusunda bölgesel unsurların göz önünde bulundurulacağı belirtiliyor. Partilerin şimdiden haritalar üzerinde çalıştığı ve hangi partinin hangi bölgede güçlü ise ittifak içindeki partilerin listesinden, o bölgede aday gösterebileceği konuşuluyor.

Masaya dair son günlerde tartışılan bir diğer konu ise DEVA ve Gelecek Partisi’nin dışarıda kalması için ‘gizli bir elin’ devreye girdiği iddiaları. Hem Gelecek Partisi hem de İYİ Parti’den kaynaklara göre burada ima edilen isim Meral Akşener ve bu rahatsızlık yaratmış durumda.

Gelecek Partililere göre Akşener’in böyle bir hamlesi yok, aksine Davutoğlu’yla aralarında güvene dayalı bir siyasi ilişki var. İYİ Partililer ise söz konusu imalara tepkili ve bu iddianın gündeme getirilmesinin iyi niyetli olmadığı düşüncesinde.