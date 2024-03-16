Demirtaş: Barışın muhatabı Erdoğan’dır

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş barışın muhataplarının PKK lideri Abdullah Öcalan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu vurguladı.

Emeklilerin bayram ikramiyelerini alacağı tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 2 ila 5 Nisan arasında emeklilerin hesabına yatacağını duyurdu.

Elon Musk casus uydu ağı kurmuş: ‘Artık kimse saklanamayacak’

Elon Musk’a ait SpaceX şirketinin istihbarat için yüzlerce casus uydudan oluşan bir ağ kurduğu öğrenildi.

Türkiye yabancı öğrenci sayısında ilk 10’da

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) verilerine göre Türkiye 2024’te, 338 bin 161 yabancı öğrenci sayısıyla dünya sıralamasında ilk 10’a girdi.

Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,57 değer kaybederek 8.828,70 puandan tamamladı.

İliç’te bulunan araçta işçilerin izine rastlanmadı

Dokuz işçinin toprak altında kaldığı Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni ocağı bölgesinde bulunan araçta işçilerin izine rastlanmadı.

Gökçek parodisi: Ankara’yı parsel parsel sattım, Altınok kadar zengin değilim

Mal varlığına ilişkin soruyu “Mal bizim değil Allah’ın” diye yanıtlayan AKP’nin Ankara belediye başkan adayı Turgut Altınok şimdi de çoğu anne babadan miras görünen ‘uçsuz bucaksız’ mülkleriyle gündemde.

Polat çiftine sekiz yıla kadar hapis istemi

Engin Polat, eşi Dilan Polat ve babası Sezgin Polat dahil sekiz şüpheli için sekiz yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İkinci el araç fiyatları yeniden artmaya başladı

Yaklaşık yedi aydır fiyatları düşen ikinci el araçlarda ivme tersine döndü. Haziran 2023’ten itibaren yüzde 25 oranında gerileyen fiyatlar şubatta yüzde 3 arttı.

‘Ticari tacizlere’ milyonluk ceza

Ticaret Bakanlığı, istenmeyen ticari mesajlara 398 milyon lira ceza kesti.

Bütçe planlaması için yeni formül: 60/30/10

Bütçenizi planlarken 60/30/10 kuralından yararlanabilirsiniz.