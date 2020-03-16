Bütçenizi planlarken 60/30/10 kuralından yararlanabilirsiniz.

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Finansal planlamacılar, Elizabeth Warren tarafından yaklaşık 20 yıl önce ortaya atılan bir para yönetimi formülünün birkaç değişiklikle hala geçerliliğini koruduğunu söylüyor.

50/30/20 kuralı adı verilen bu modelde, gelirinizin yarısı kira veya ipotek, vergi vb. dahil olmak üzere ‘ihtiyaçlar’a gidiyor. Yüzde 30’luk kısım da tatil gibi ‘istekler’e. Geriye kalan yüzde 20’lik kısım ise acil durum fonuna ya da emeklilik hesabına yatırılmak ya da kredi kartı bakiyeleri gibi yüksek faizli borçların ödenmesi için kullanılıyor.

Tüm bu hesaplamalar teoride kulağa hoş gelse de konut maliyetlerinin tek başına maaşın yarısını kolayca tüketebildiği bir ekonomide, bir hayli zor gelebilir. Ama imkansız değil.

Özellikle pahalı şehirlerde yaşayanlar için 60, yeni 50’dir

TIME’ın haberine göre uzmanlar, makul bir yaşam maliyet bulunan, iyi para kazanan biri için bu kuralın işe yarayacağı görüşünde. Bu görüşün kırıldığı yer, yaşam maliyetinin yüksek olduğu bölgeler. Bu yüzden emekliliğe yönelik tasarruf yapmak için önünüzde hala onlarca yıl varsa, modelin yüzde 20’lik kısmında kendinize biraz pay bırakmanızda bir sakınca yok.

American College of Financial Services’da varlık yönetimi profesörü Michael Finke’ye göre genç bir yetişkinseniz “60/30/10 kuralı gayet iyi. Orta yaşa ulaştığınızda bu tasarruf oranını yavaş yavaş artırabilirsiniz.”

Kendinize beş yıl tanıyın

Üniversiteden mezun olur olmaz 50/30/20 modeline uymaya çalışmak yerine, optimum tasarruf düzeyinize ulaşmak için kendinize beş yıllık bir zaman tanıyın. Bu süre içinde muhtemelen daha yüksek maaşlı bir iş elde etmek için yeterli iş deneyimine sahip olacaksınız. Mevcut bütçenizi ve yaşam tarzınızı koruyabilirseniz, hatta bütçenizi yeni gelir seviyenizin yarısı kadar artırabilirseniz, kendinizi mahrum hissetmeden bu yüzde 20 hedefine ulaşabilirsiniz.