Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 2 ila 5 Nisan arasında emeklilerin hesabına yatacağını duyurdu.

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Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Haliç Kongre Merkezinde düzenlendiği Türkiye Yüzyılı’nın Emekçileri İftar Programı’na katıldı.

Erdoğan’ın buradaki konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Katlanarak artan emekli sayımıza rağmen emeklilerimizin ücretlerinde de çok önemli iyileştirmeler yaptık. Daha önce olmayan bayram ikramiyesi bu uygulamayı getirerek emeklilerimize bayram sevinci yaşattık. Geçen sene emeklilerimizden gelen talepler doğrultusunda her bir emeklimize tek seferlik 5’er bin liralık ödeme gerçekleştirdik.

*Bu yıl emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de yüzde 50 artışa gittik. Ramazan Bayramı ikramiyelerini inşallah 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız.

*Devletimizin deprem bölgesiyle ilgili yükümlülükleri azaldıkça, artan kaynağı emeklilerimiz ve çalışanlarımız başta olmak üzere milletimizin istifadesine sunmaya devam edeceğiz. Bunun yanında enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek tüm toplum kesimlerinde daha kalıcı refah artışı sağlayacağız.