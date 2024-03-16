Elon Musk’a ait SpaceX şirketinin istihbarat için yüzlerce casus uydudan oluşan bir ağ kurduğu öğrenildi.

Elon Musk. (Reuters)

Space X’in ABD’de casus uyduları yöneten bir istihbarat teşkilatı olan Ulusal Keşif Bürosu’yla (NRO) 2021’de imzalanan 1,8 milyar dolarlık sözleşme kapsamında casus uydu ağı kurduğu ortaya çıktı.

Reuters’a konuşan kaynaklar SpaceX’in Starshield birimi tarafından yürütülen programın başarılı olması halinde ABD’nin istihbarat kabiliyetinin önemli ölçüde artacağını vurguladı.

Ağ aracılığıyla ABD hükümeti ve ordusunun dünyanın neredeyse her yerinde potansiyel hedefleri hızlı bir şekilde tespit etmesi hedefleniyor.

Tespit edilen hedeflerle ilgili veriler, ABD istihbaratı ve askeri yetkilileriyle paylaşılabilecek.

Reuters’a konuşan kaynaklardan biri, sistemin potansiyel kapasitesi hakkında “Artık kimse saklanamayacak” dedi.