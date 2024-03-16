Sabah kalkınca bir duble espresso… Ofise gelir gelmez bir latte… Öğle yemeğinin yanında bir kola… Spor öncesi bir enerji içeceği…

Tabii ki yalnız değilsiniz. Araştırmalara göre yetişkinler ve çocukların yüzde 80 ila yüzde 90’ı düzenli olarak kafein tüketiyor.

Ancak bilmenizde yarar var ki kafein sizi gergin hale getirebilir ve midenize dokunabilir. Dahası uyku düzeninizi bozabilir.

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Peki ya kafeini bırakırsanız? İşte kafeinle vedalaşmanın beş yararı.

1. Uyku kaliteniz ve enerjiniz yükselir

Bildiğiniz gibi kafein uykuyu çalmayı sever; rüyalar aleminde geçireceğiniz zamanın yaklaşık 45 dakikasını kısaltabilir. Yeterince uyumayıp çareyi sabah espressoda arıyorsanız bu size kalitesiz uyku-kafein bağımlığı gibi bir kısır döngüye sokabilir.

Kafeini bıraktığınızda enerji seviyeniz başlarda düşer. Bu nedenle gündüz uykusuzluk veya halsizlik hissedebilirsiniz. Enerji seviyenizin kahve içmeye başlamadan önceki noktaya dönüp dönmeyeceğini söylemek zor, ancak günün ilerleyen saatlerinde de kahve içme eğilimindeyseniz bıraktığınızda daha iyi uyuyacağınız için daha enerjik hissedebilirsiniz.

2. Baş ağrılarınız azalır

Kafein, günlük veya kronik baş ağrılarına etki edebilir. Kafeini bıraktığınızda baş ağrılarınız geçmeden önce muhtemelen daha da kötüleşecek. Bu nedenle kafein alımınızı bir veya iki hafta içinde kademeli olarak azaltmak daha doğru olabilir. Örneğin kahvenizi yavaş yavaş kafeinsiz kahveyle değiştirmeyi deneyebilirsiniz.

3. Sindirim sisteminiz düzelir

Kahveden sonra tuvalete çıkmanın ne anlama geldiğini muhtemelen biliyorsunuzdur. Kafein vücutta kas kasılmalarını ve bağırsak hareketliliğini uyarır ve bu da sizi tuvalete taşır. Kafeini ilk bıraktığınızda biraz kabızlık çekebilirsiniz. İşlerin yola sokmak için sıcak suya geçin, çünkü sıcak içecekler kas gevşemesini ve bağırsak hareketlerinizi kolaylaştırabilir.

4. Dişlerinize yararını görürsünüz

Kafein bir idrar söktürücü. Bu yalnızca kafeinin daha fazla idrara çıkmanıza neden olduğu anlamına gelmez, aynı zamanda ağzınızı da kurutur. Ağız kuruluğu (ağzınızı nemli tutacak kadar tükürüğünüz bulunmaması) ağız sağlığınız için pek hayra alamet değil. Tükürük yalnızca diş çürümesini önleyen mineraller içermez, aynı zamanda dişlerde ve diş eti çizgisinde kalan yiyeceklerin temizlenmesine de yarar ve yutmayı kolaylaştırır.

5. Gerginlikleriniz geçebilir

Kafein zihinsel sağlığınız açısından da doğru bir tercih olmayabilir. Çünkü sinir sistemini uyarır, kaygıya neden olabilir ve panik bozukluğu tanısı alan kişiler, kafein tüketiminden sonra gerginleşmeye yatkındır.