Real Madrid’in bu geceki maçında oyuna sonradan dahil olan Arda Güler, orta sahadan kullandığı harika şutla gecenin yıldızı oldu.

Arda – Ancelotti.

İspanya 1’inci Futbol Ligi’nin (LaLiga) 29’uncu haftasında Real Madrid, deplasmanda Osasuna’yı 4-2 mağlup etti.

Forma şansı bulmakta zorlanan, fırsatı yakaladığında da harikalar yaratan Arda Güler, yine yapacağını yaptı.

Geçen hafta son dakikalarda oyuna giren ve Real Madrid kariyerindeki ilk golünü kaydeden Arda bu maçta da yine oyuna sonradan dahil oldu.

Maça girer girmez farkını ortaya koyan Arda’nın uzatma dakikalarında orta sahadan kullandığı şutu direk engeline takıldı.

ARDA’NIN ORTA SAHADAN ÇEKTİĞİ ŞUT DİREKTEN DÖNÜYOR! pic.twitter.com/H52lm6T98s — S Sport Plus (@ssportplustr) March 16, 2024

Buna rağmen tüm gözleri üzerine çevirmeyi başardı.

Arda, hocası Carlo Ancelotti’den de büyük övgü aldı:

“Arda Güler çok büyük bir yetenek sadece büyük bir oyuncu böyle bir şutu düşünebilir. 19 yaşında, kendine bu kadar güvenen çok az futbolcu gördüm. O şutunun kaleye girip girmemesi önemli değil. Bize göre o şut bir gol.”