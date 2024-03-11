Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk gölünü attı. Takımın Teknik Direktörü Carlo Ancelotti golden sonra Arda Güler için “Burada çok büyük bir geleceği var” dedi.
Real Madrid İspanya 1’inci Futbol Ligi’nin (La Liga) 28’inci haftasında Celta Vigo’yu 4-0 yendi. Celta Vigo maçında, 3-0’lık skor üstünlüğü varken 90’ıncı dakikada Vinicius’un yerine oyuna giren Arda Güler, 90+4’üncü dakikada Dani Ceballos’un verdiği güzel pasın ardından topu ağlara gönderdi.
Maçtan sonra basın toplantısında konuşan Anclelotti Güler için şöyle dedi: “Çok az süre aldı ama bir şeyler yapacağından emindim. Büyük bir yetenek. Çok güzel bir gol oldu. Burada çok büyük bir geleceği var. Bundan çok eminiz.”