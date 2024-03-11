Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk gölünü attı. Takımın Teknik Direktörü Carlo Ancelotti golden sonra Arda Güler için “Burada çok büyük bir geleceği var” dedi.

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Real Madrid İspanya 1’inci Futbol Ligi’nin (La Liga) 28’inci haftasında Celta Vigo’yu 4-0 yendi. Celta Vigo maçında, 3-0’lık skor üstünlüğü varken 90’ıncı dakikada Vinicius’un yerine oyuna giren Arda Güler, 90+4’üncü dakikada Dani Ceballos’un verdiği güzel pasın ardından topu ağlara gönderdi.

Maçtan sonra basın toplantısında konuşan Anclelotti Güler için şöyle dedi: “Çok az süre aldı ama bir şeyler yapacağından emindim. Büyük bir yetenek. Çok güzel bir gol oldu. Burada çok büyük bir geleceği var. Bundan çok eminiz.”