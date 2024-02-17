Alman devleri Arda Güler’e talip

Real Madrid’de forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler’e Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen talip.

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NTVSpor‘un Alman basınından aktardığına göre Arda Güler’in Real Madrid’e transfer olmadan önce peşinde olduğu Borussia Dortmund milli futbolcu için bir kez daha devrede.

Alman takımın, Arda Güler’in kiralanması için yaz transfer döneminde Real Madrid’le temasa geçeceği belirtildi.

Öte yandan Bayer Leverkusen’de yakaladığı başarıyla birçok Avrupa devinin gündeminde olan Xabi Alonso’nun da Arda Güler’i kadrosuna katmak istediği konuşuluyor.