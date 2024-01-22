Arda Güler oyuna alınmayınca Ancelotti’ye tepki gösterdi

Real Madrid’in La Liga’da Almeria’ya karşı oynadığı maçta Arda Güler, maça alınmayınca ısınma yeleğini yere attı.
La Liga’nın 21’inci haftasında Real Madrid’in rakibi Almeria oldu.
Arda Güler bu karşılaşmada sahaya çıkmayı bekliyordu. Isınma sırasında oyunun son bölümlerine doğru oyuna alınmayacağını anlayan Arda Güler ısınma yeleğini yere atarak yedek kulübesine oturdu.
Güler’in yeleğini yere atması teknik direktör Carlo Ancelotti’ye ufak bir tepki olarak yorumlandı.
Real Madrid uzatmalarda Almeria’yı 3-2 mağlup etti.