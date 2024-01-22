Yaramazlara biraz batar!

Arda Güler oyuna alınmayınca Ancelotti’ye tepki gösterdi

Real Madrid’in La Liga’da Almeria’ya karşı oynadığı maçta Arda Güler, maça alınmayınca ısınma yeleğini yere attı.

Fotoğraf: AA

La Liga’nın 21’inci haftasında  Real Madrid’in rakibi Almeria oldu.


Arda Güler bu karşılaşmada sahaya çıkmayı bekliyordu. Isınma sırasında oyunun son bölümlerine doğru oyuna alınmayacağını anlayan Arda Güler ısınma yeleğini yere atarak yedek kulübesine oturdu.

Güler’in yeleğini yere atması teknik direktör Carlo Ancelotti’ye ufak bir tepki olarak yorumlandı.

Real Madrid uzatmalarda Almeria’yı 3-2 mağlup etti.

Arda Güler, Real Madrid’de ilk kupasını kazandı

Arda Güler antrenmana çıktı

Arda Güler yine sakatlandı

Real Madrid’de Arda Güler şoku

Arda Güler ameliyat olacak

Arda Güler iki ay sonra Real Madrid’de takımla birlikte antrenmana çıktı

Real Madrid teknik direktörü: Arda Güler ‘yüzde 100’e geldiğinde’ oynayacak

SON HABERLER