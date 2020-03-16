Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) verilerine göre Türkiye 2024’te, 338 bin 161 yabancı öğrenci sayısıyla dünya sıralamasında ilk 10’a girdi.

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Türkiye’de 7 milyon 109 bin 270 öğrenci üniversitede öğrenim görüyor. Bunun 195 bin 200’ü erkek, 142 bin 961’i kız olmak üzere 338 bin 161’i yabancı öğrenciler. Bu öğrencilerin 97 bin 272’si bu yıl üniversitelere kayıt yaptırdı.

Hürriyet‘ten Nuran Çakmakçı’nın haberine göre bu oranlarla Türkiye, dünyada uluslararası öğrenci okutan ilk 10 ülke arasında.

Türkiye’ye gelen uluslararası öğrencilerin ülkelere göre dağılımıysa şöyle: Suriye, Azerbaycan, Türkmenistan, İran, Irak, Kazakistan, Mısır, Afganistan, Somali ve Yemen.

Üniversitelerdeki uluslararası öğrencilerin oranının yüzde 4,76. Bu oran Polonya’da yüzde 7, Almanya’da yüzde 11, ABD’de yüzde 5,6, Kanada’daysa yüzde 29.

Türkiye’de uluslararası öğrencisi en çok olan beş il şöyle: