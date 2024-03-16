HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş barışın muhataplarının PKK lideri Abdullah Öcalan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu vurguladı.

Fotoğraf: Selahattin Demirtaş/Twitter

Demirtaş İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesinin düzenlediği ‘Kürt Sorununda Çözüm ve Barış Konferansı’na mesaj gönderdi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Barış Vakfı’ndan Hakan Tahmaz’ın okuduğu mesajda barışın muhatabı olarak Öcalan ve Erdoğan gösterildi.

Demirtaş’ın ilgili mesajı şöyle:

“Konuşarak, tartışarak varılacak adil bir uzlaşmanın sonucunda onurlu bir barışın kurulmasından yanayız. Bunun koşullarının er geç sağlanacağından kuşkumuz yoktur. Fakat ne yazık ki, bu konuda gecikildiği her gün, her saat kan akmaya, canlarımız toprağa düşmeye devam ediyor. Dolayısıyla sizlerin yürüteceği cesur, hakkaniyetli tartışmaların pratik girişimlere vesile olmasını da yürekten diliyor, destekliyoruz.

Elbette Kürt sorununun çözümü, resmi olarak bir masa etrafında konuşulacaksa -ki bizce gecikilmeden konuşulmalıdır- masada Türkiye Cumhuriyeti devletini temsilen Hükümet olmak zorundadır. Hükümet de bugün itibarıyla Sayın Erdoğan şahsında temsil edildiğine göre, bu işin birinci muhatabı Sayın Erdoğan’dır. Yine geçmiş deneyimlerden bilinen, kabul gören ve devletin de resmi hafızasında meşruiyeti kayıt altına alınmış Sayın Öcalan bir başka muhataptır. Ancak böylesine köklü ve grift bir sorun iki şahsiyetin tek başına çözebilecekleri bir mesele de değildir.

Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisinin bizzat kendisi, Meclis’teki tüm siyasi partiler, Kürt siyasi partileri, sivil toplum örgütleri, akademisyenler, aydınlar, kadın hareketleri, sendikalar, barolar gibi tüm toplumsal yapılar da konunun tarafı ve muhatabıdırlar. Onurlu, adil barışa inanan herkes bu sürecin aktif katılımcısı, yürütücüsü ve sahibi olmak zorundadır. Başka türlü, bu zorlu meselenin altından kalkılamaz.”