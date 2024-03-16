Ticaret Bakanlığı, istenmeyen ticari mesajlara 398 milyon lira ceza kesti.

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Ticaret Bakanlığı, Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi’nin (TİSS) uygulamaya alındığı 2015’ten 2023 sonuna kadar geçen sürede istenmeyen ticari iletiler için kesilen ceza miktarını duyurdu.

AA’nın bakanlığın faaliyet raporundan derlediğine göre TİSS üzerinden sekiz senede gelen şikayet sayısı 866 bin 164’e ulaştı.

Şikayetlerin yüzde 77,08’ini SMS, yüzde 20,9’u sesli arama, yüzde 2,02’sini de e-postayla ilgili başvurular oluşturdu.

Bu şikayetler üzerine ticaret il müdürlüklerince 398 milyon 94 bin 293 lira idari para cezası kesildi.

Bu cezalara rağmen ticari mesaj ‘tacizi’ devam ediyor.