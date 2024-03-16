Yaklaşık yedi aydır fiyatları düşen ikinci el araçlarda ivme tersine döndü. Haziran 2023’ten itibaren yüzde 25 oranında gerileyen fiyatlar şubatta yüzde 3 arttı.

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Faiz oranlarının piyasa koşullarından düşük olması insanları yatırım için sıfır otomobillere yönlendirmişti Bu dönemde satılan her 10 araçtan dördü spekülatif amaçlı alınmış ve ederinden çok yüksek fiyata ilana çıkarılmıştı.

Genel seçimlerden sonra faizin yükseltilmesiyle birlikte yatırım seçenekleri arttı. Bunun yanı sıra Ticaret Bakanlığı’nın altı ay ve 6 bin km sınırlaması, ikinci el aracın sıfırından yüksek fiyatla satılmasını engelledi. Böylece fiyatlar düşmeye yani normal seviyesine gelmeye başladı.

Hürriyet’ten Taylan Özgür Dil’in haberine göre ikinci el araç fiyatlarında gerileme yedi aydır yüzde 25’leri buldu. Ocakta gerileme durdu, şubattaysa yeniden yukarı yönlü harekete geçerek yüzde 3 arttı.

Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın’a göre ‘makroekonomik faktörler’ nedeniyle kısa vadede ikinci el araçlarda daha fazla artış olabilir.