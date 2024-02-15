İkinci el araç fiyatlarındaki düşüş trendi durdu

TEMA Vakfı Erzincan’daki altın madenindeki felaketle ilgili “Üzülerek belirtmek isteriz ki bu bir kaza değildir, yaşanan felaket göz göre göre gerçekleşmiştir” dedi.

Vakıf, ‘göçükle beraber başta siyanür olmak üzere çok sayıda zehirli kimyasal içeren milyonlarca metreküp toprak Fırat Havzası’na karıştığını’ belirtti.