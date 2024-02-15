Yaramazlara biraz batar!

İkinci el araç fiyatlarındaki düşüş trendi durdu

Quick Finans’ın SmartIQ işbirliğiyle yayınladığı ocak raporuna göre ikinci el araç piyasasında fiyat düşüşü durma noktasına geldi.

Fotoğraf: AA

AA’nın rapordan aktardığına göre 2023’ün son çeyreğinde ikinci el araç fiyatlarında başlayan gerileme 2024’te durdu.


Bireysel satıcılar fiyat düşürmeye devam ederken, kurumsal satıcılar fiyat artırdı.

2023’ün başlarında etkili olan sıfır kilometre araç tedarik sorunlarının, Kızıldeniz’in kapanması nedeniyle gelecek günlerde tekrar ortaya çıkabileceğinden endişe ediliyor.

Bu endişenin gerçeğe dönüşmesi durumunda ikinci el araçların talebin artabileceği kaydedildi.

Sektörün etkin ikinci el otomobil satış firmalarının yöneticilerine göre aralıkta dip seviyeleri gören ikinci el otomobil fiyatları, sıfır kilometre araç fiyatlarındaki artışın yakında ikinci ele de yansıyacağı beklentileriyle düşüşü geride bıraktı.

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