Hayır, ellerinizi bağlamanız gerekmiyor.

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Bazen size de telefonunuzun esiriymişsiniz gibi geliyor mu? Yanıtınız evet ise muhtemelen siz de özellikle geceleri, yatmadan önce o sonsuz kaydırma döngüsüne kapılanlardansınız.

Peki geceleri telefonu kapatmak neden bu kadar zor?

Telefonlar bağımlılık yapıcı. O yüzden kaydırmayı yeni bitirseniz bile, hele hele başka bir şey izlemeniz veya okumanız gerekmiyorsa beyniniz daha fazlasını isteyecektir; bu yüzden telefonunuzu yeniden elinize alıyorsunuz, sonrası malum; dokun-dokun-dokun.

Araştırmalara göre o küçük ekrana dalıp gitmek en çok da yatmadan önce zararlı. Sizi bir stres topuna dönüştürebilir, melatonini baskılayabilir ve genel olarak uykunuzu sabote edebilir. Buna karşılık geceleri telefonunuzu kullanma sürenizi sınırlamak, ruh halinizin yanısıra dinlenme kalitenizi de önemli ölçüde artırabilir.

Eğer tüm bunları bilmenize rağmen, kapatmanız gerektiğinde bile o küçük cihazın cazibesine karşı koyamıyorsanız bir de aşağıdakileri yapmayı deneyin.

1. Nedenini belirleyin

Bir davranışı değiştirmenin anahtarlarından biri, önce neden yaptığınızı anlamaktır. Geceleri sizi telefonunuza bağlı tutan şeyin ne olduğunu netleştirebilirseniz, bu alışkanlığı frenleyecek taktikler geliştirmek daha kolay olabilir.

Öyleyse bunu düşünmek için bir dakikanızı ayırın. Belki yorgun değilsiniz ve kendinizi uykuya hazır hissedene kadarki zamanı dolduruyorsunuz. Neler olduğunu anladıktan sonra bir oyun planı hazırlayabilirsiniz.

2. Daha az çekici hale getirin

Mesai saatlerinden sonra telefonunuzu elinizden bırakmanın bir yolu, kullanımını daha az eğlenceli hale getirmektir.

Birinci adım: Geceleri gri tonlama moduna geçin. Araştırmalar, tüm renklerin kaldırılmasının telefonunuzu daha az çekici hale getirdiğini gösteriyor; bu da sizi telefonu daha az kullanmaya motive ederek uykunuzu ve sağlığınızı iyileştiriyor.

3. Ekip olun

Geceleri telefonuna yapışık bir oda arkadaşınız, partneriniz, arkadaşınız varsa güçlerinizi birleştirmeyi düşünün. Araştırmalara göre insanlar, başkaları da dahil olduğunda davranış değişiklikleri yapmakta çok daha iyi. Telefonuyla sağlıksız bir ilişkisi bulunan biriyle ekip kurduğunuzda, sizi geceleri ekranlardan uzak durmaya motive edecek bir ödül hazırlayın.

Sonuç olarak yatmadan önce sürekli telefonunuzu kullanmayı bırakmak kolay olsaydı, ne bu makale yazılırdı, ne de siz bu makalede olurdunuz. Yine de telefonunuz olmadan da rahatlayabilirsiniz; oraya ulaşmak, yukarıdaki taktiklerden daha fazlasını gerektirebilir. Ama sonuçta hayatta daha kötü şeyler de var!