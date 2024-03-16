Mal varlığına ilişkin soruyu “Mal bizim değil Allah’ın” diye yanıtlayan AKP’nin Ankara belediye başkan adayı Turgut Altınok şimdi de çoğu anne babadan miras görünen ‘uçsuz bucaksız’ mülkleriyle gündemde.
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mal varlığını açıklayınca gözler Altınok’a çevrilmişti. Altınok, “Mal bizim değil, hepsi Allah’ın, biz emanetçisiyiz” sözüyle topu taca atınca gündemin odağına oturmuştu.
Tartışmalar alevlenince Altınok dün mal varlığını açıklamak zorunda kaldı.
Altınok’un X hesabından paylaştığı mal varlığı listesinde çok sayıda arsa, tarla ve ev göze çarpıyor. Mülklerin çoğu ‘anne babadan miras’ görünüyor.
Turgut şimdi de ‘uçsuz bucaksız’ mal varlığıyla gündemde.
Not: Eski AKP milletvekili Bülent Arınç, AKP’li eski Ankara belediye başkanı Melih Gökçek’in Ankara’yı Gülen Cemaati mensuplarına ‘parsel parsel sattığını‘ söylemişti.