Turgut Altınok,Allah’a ait olan mülkleri nihayet açıklamış.

Lakin kendine ve eşine ait Dolar,Euro,TL ve altından hiç eser yok.

Aslında Turgut fakirmiş be abi.

Banka hesapları, kira gelirleri, işletme kazançları, böyle şeyler yok mu?

Turgut bey yorma bizi.

Açıkla serveti.