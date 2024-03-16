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Yaramazlara biraz batar!

İliç’te bulunan araçta işçilerin izine rastlanmadı

Dokuz işçinin toprak altında kaldığı Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni ocağı bölgesinde bulunan araçta işçilerin izine rastlanmadı.

Fotoğraf: AA

13 Şubat’ta öğle saatlerinde ‘yığın liç pedinde büyük bir kayma‘ meydana gelmişti. Resmi verilere göre yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, saniyede 10 metre hızla 800 metrelik bir alana yayılmış ve dokuz işçi toprak altında kalmıştı.


Bölgede başlatılan çalışmalar devam ediyor.

AA’nın haberine göre ekiplerin iş makineleriyle yaptığı toprak tahliyesi sırasında bir araç bulundu.

Araçtaki aramada kayıp işçilere dair herhangi bir bulguya rastlanmadı.

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