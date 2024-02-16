Enerji bakanı: Toprak altında kalan işçilerin lokasyonu tespit edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan İliç’te toprak altında kalan işçilerin altısının bir lokasyonda, üçünün başka bir lokasyonda tespit edildiğini söyledi.

Fotoğraf: TRT Haber

13 Şubat’ta öğle saatlerinde ‘yığın liç pedinde büyük bir kayma‘ meydana gelmişti. Resmi verilere göre yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, saniyede 10 metre hızla 800 metrelik bir alana yayıldı.

Dokuz işçi toprak altında kaldı. Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuyla ilgili şunları söyledi:

*Şu anda yabancı uyruklu da dahil olmak üzere 8 yönetici, personel adliyeye sevk edildi. İdari soruşturma kapsamında ifade verecekler.

*Burada (İliç) bahsettiğimiz heyelanla oluşan toprak yığınını kaldırmayla alakalı planlama aşamasına geçmiş bulunuyoruz.

*Dokuz kardeşimizi arıyoruz. Kardeşlerimizin üçünün bir lokasyonda altısının diğer lokasyonda olduğunu tespit ettik.