Yaramazlara biraz batar!

İliç’te madenci yakınları: Deprem olduğunu zannederek dışarı çıktım

Erzincan’ın İliç’teki maden faciasında toprak altında kalan dokuz işçiye hala ulaşılamadı. Ailelerin ve iş arkadaşlarının üzüntülü ve kaygılı bekleyişi devam ediyor.

Fotoğraflar: AA

13 Şubat’ta öğle saatlerinde ‘yığın liç pedinde büyük bir kayma‘ meydana gelmişti. Resmi verilere göre yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, saniyede 10 metre hızla 800 metrelik bir alana yayıldı.


Bölgeye gelen kayıp işçilerin yakınları, toprak altındaki akrabalarından umutlu bir haber bekliyor.

Mesai arkadaşları toprak altında kalan Cihat Karadağ, gazetecilere, olay anında deprem olduğunu zannederek dışarı çıktığını söyledi.

Arkadaşlarını telefonla aradığını ancak ulaşamadığını anlatan Karadağ, “Senelerdir beraber çalıştığımız, ailemiz, canlarımız. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum, ciğerimiz yanıyor. En az onlar kadar ciğerimiz yanıyor” dedi.

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