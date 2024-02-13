Erzincan’da altın madeninde toprak kayması: Dokuz kişiye ulaşılamıyor

Erzincan’da bir altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. Dokuz kişiye ulaşılamıyor.

Fotoğraf: AA

Bölgede Çöpler Anagold Altın Madeni var. 12 yıldır faal maden, ABD’li SSR Mining ve Çalık Holding bünyesindeki Lidya Madencilik ortaklığı.

Vali Hamza Aydoğdu, “Toprak altında kalanlar var, sayı net değil” dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgedeki dokuz kişiye ulaşılamadığını kaydetti.

Erzincan’da altın madeninin bulunduğu bölgede toprak kayması: Dokuz kişiye ulaşılamıyor pic.twitter.com/Vitvz78rmT — Diken (@DikenComTr) February 13, 2024

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruşturma başlatıldığını ve dört cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Şirketten açıklama

Toprak kayması üzerine şirket şu açıklamayı yaptı:

“Anagold Çöpler Altın Madeni işletmemizde, 13 Şubat Salı günü saat 14:28 sularında yığın liç alanımızda meydana gelen kaymadan duyduğumuz büyük üzüntüyü paylaşmak isteriz.

Yaşadığımız bu zorlu süreçte en önemli önceliğimizin, çalışanlarımız ve yüklenicilerimizin sağlık ve

güvenliği olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Yaşanan bu elim olayın hemen akabinde bölgedeki çalışanlarımızla ivedilikle iletişime geçerek, acil

durum planımızı devreye aldık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verdik. Anagold acil durum

müdahale ekipleri ve AFAD birimlerine yapılan acil bilgilendirmeden hemen sonra, olayın meydana

geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi.

Tüm faaliyetlerinde çalışan sağlığı ve güvenliğini merkeze alan bir kuruluş olarak bu zor zamanlarda da hem çalışanlarımız hem de paydaşlarımız ile birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz. Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.

Şeffaflık ilkemiz kapsamında gerekli merciler ve kamuoyunu gelişmelerle ilgili sürekli bilgilendireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Fay hattında

Maden, aktif bir fay hattı zonu üzerine kurulu. Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür bu fay hattında 7 büyüklüğünde deprem beklendiğini söylemişti.

Siyanürden sabıkalı

Maden siyanür sızdırma şikayetiyle de gündeme gelmişti. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı firmaya 16,4 milyon lira ceza kesmiş, maden çalışmaları durdurulmuştu. Sonrasında Çöpler Anagold ‘gerekli iyileştirmeyi yaptığını’ savunarak yeniden faaliyete başlamak için bakanlıktan onay aldığını duyurmuştu.

Güvenlik kamerasına takıldı

Bu arada toprağın kayma anı güvenlik kamerasına yansıdı.