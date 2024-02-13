Altın madeninde toprak kayması: Valiye göre Fırat Nehri’ne sızma yok

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’ya göre toprak kaymasına sahne olan altın madeninden Fırat Nehri’ne bir sızma ya da akıntı söz konusu değil.

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İliç ilçesindeki madende bugün toprak kayması meydana geldi. Dokuz kişiye ulaşılamıyor.

TRT Haber’e konuşan Erzincan Valisi Aydoğdu, Ankara’dan ekiplerin getirildiğini belirterek, “Bizim için en önemli olay vatandaşlarımızı göçükten sağ salim çıkarmak” dedi.

Aydoğdu, toprak kayması nedeniyle siyanür sızıntısına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı.

“Şu anda Fırat Nehri’ne bir sızma söz konus değil. Toprak kaymasının dışında herhangi bir problem yok. Şu anda Fırat Nehri’ne herhangi bir akıntı yok.“

12 yıldır faal maden, ABD’li SSR Mining ve Çalık Holding bünyesindeki Lidya Madencilik ortaklığı.

Maden siyanür sızdırma şikayetiyle de gündeme gelmişti. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı firmaya 16,4 milyon lira ceza kesmiş, maden çalışmaları durdurulmuştu. Sonrasında Çöpler Anagold ‘gerekli iyileştirmeyi yaptığını’ savunarak yeniden faaliyete başlamak için bakanlıktan onay aldığını duyurmuştu.

Aynı soruyu yanıtlarken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a paslamıştı. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun da bilgisinin bulunmadığını söylemişti.