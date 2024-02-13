Yaramazlara biraz batar!

Siyanür meselesi: İçişleri bakanı topu adalet bakanına attı, belediye başkanı ‘Bilgim yok’ dedi

Erzincan’da toprak kaymasına sahne olan altın madeninin ‘siyanür sabıkası’na ilişkin soruyu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a pasladı. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun da bilgisinin bulunmadığını söyledi.

Fotoğraf: TTB/Twitter

İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni’nde toprak kayması meydana geldi. Dokuz kişiye ulaşılamıyor.


12 yıldır faal maden, ABD’li SSR Mining ve Çalık Holding bünyesindeki Lidya Madencilik ortaklığı.

Maden siyanür sızdırma şikayetiyle de gündeme gelmişti. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı firmaya 16,4 milyon lira ceza kesmiş, maden çalışmaları durdurulmuştu. Sonrasında Çöpler Anagold ‘gerekli iyileştirmeyi yaptığını’ savunarak yeniden faaliyete başlamak için bakanlıktan onay aldığını duyurmuştu.

Habertürk yayınına çıkan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘siyanür tehlikesi’ ve ‘ihmal’le ilgili soruya “Bana gelen bir şey yok, bunu ortaya çıkartacak kişi (Adalet Bakanı) Yılmaz Tunç’tur” dedi.

Yayına bağlanan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun da siyanürle ilgili ‘bilgisi bulunmadığını’ söyledi.

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