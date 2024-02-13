Dokuz kişinin toprak altında kaldığı madenin sahibi şirket şöyle övünmüş: İş yerlerimizde ölüm, yaralanma ve meslek hastalıkları meydana gelmez

Toprak kaymasının ardından dokuz kişiden haber alınamayan altın madeninin sahibi Çöpler Anagold Madencilik’in sitesinde şu ifadeler yer alıyor: “İş yerlerimizde ölüm, yaralanma ve meslek hastalıkları meydana gelmez.”
İliç ilçesindeki madende bugün toprak kayması meydana geldi. Dokuz kişiye ulaşılamıyor.
12 yıldır faal maden, ABD’li SSR Mining ve Çalık Holding bünyesindeki Lidya Madencilik ortaklığı.
Maden siyanür sızdırma şikayetiyle de gündeme gelmişti. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı firmaya 16,4 milyon lira ceza kesmiş, maden çalışmaları durdurulmuştu. Sonrasında Çöpler Anagold ‘gerekli iyileştirmeyi yaptığını’ savunarak yeniden faaliyete başlamak için bakanlıktan onay aldığını duyurmuştu.
Madencilik şirketinin sitesinde ‘Kültür/Değerler’ bölümündeşu ifadeler yer alıyor.“İş yerlerimizde ölüm, yaralanma ve meslek hastalıkları meydana gelmez.”