Siyanürlü sahada toprak kayması: ‘Vali ve savcılar şirketin CEO’su gibiydi’

AYŞEGÜL KASAP

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler Anagold Altın Madeni’nde göçük meydana geldi. Bölgede olan ve yıllardır bu madene karşı mücadele veren çevre aktivisti Sedat Cezayirlioğlu Diken’e konuştu.

Erzincan valisi ‘toprak kaymasının dışında herhangi bir problem yok’ dese de aktivist öyle düşünmüyor ve tehlikenin kapıda olduğuna işaret ediyor: “Siyanür ve diğer kimyasallar Fırat nehrine doğru gidiyor. Eğer bu kimyasallar Fırat’a karışırsa Türkiye’nin tarımı bitecek.”

Fotoğraf: AA

12 yıldır faal maden, ABD’li SSR Mining ve Çalık Holding bünyesindeki Lidya Madencilik ortaklığı.

Bölgede bu madenden dolayı yaşanan felaket ilk değil. Anagold, daha önce siyanür sızdırma şikayetiyle gündeme gelmişti. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı firmaya 16,4 milyon lira ceza kesmiş, maden çalışmaları durdurulmuştu. Sonrasında Çöpler Anagold ‘gerekli iyileştirmeyi yaptığını’ savunarak yeniden faaliyete başlamak için bakanlıktan onay aldığını duyurmuştu.

İliç’teki altın madeninde toprağın kaymasıyla kaybolan dokuz işçiye ulaşılamıyor.

Maden Fırat Nehri’ne yaklaşık 700 metre uzaklıkta. İçinde 66 milyon ton, 39 çeşit zehirli atık var.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu “Şu anda Fırat Nehri’ne bir sızma söz konus değil. Toprak kaymasının dışında herhangi bir problem yok. Şu anda Fırat Nehri’ne herhangi bir akıntı yok” dedi.

Ama Cezayirlioğlu’na göre durum pek böyle değil.

Cezayirlioğlu, nehrin beslediği bölgedeki Keban, Atatürk, Karakaya ve Karkamış barajlarının da tehlikede olduğunu söyledi: “Dokuz yıldır bunun mücadelesini veriyorum, davalarımı hep kapattıklar. Binali Yıldırım, vali ve savcılar madenin CEO’su gibiydiler. Bu göçük şu an Fırat nehrine doğru gidiyor.”

Göçen yerin liç sahası olduğunu ifade eden aktivist “Üzerine siyanür ve çeşitli kimyasalların boca edildiği toprak bu. Şu an Türkiye’nin değil dünyanın en büyük felaketi yaşanıyor. Davalarımı kapattılar hep. Burada Burada 200 milyar dolarlık ranttan bahsediyorum. Eğer bu kimyasallar Fırat’a karışırsa Türkiye’nin tarımı bitecek” dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı olası bir sızmaya karşı Fırat Nehri’nin kapılarını kapattığını duyurdu. Ancak CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül, ‘kapılar kapalı olsa bile bu gece yağmur yağması durumunda siyanürün nehre karışabileceğini’ söyledi. Meteorolojinin yayımladığı hava durumu raporuna göre bu gece İliç’te yağmur bekleniyor.