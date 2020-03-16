Engin Polat, eşi Dilan Polat ve babası Sezgin Polat dahil sekiz şüpheli için sekiz yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Küçükçekmece başsavcılığı, Banu Parlak’a ait güzellik merkezinin kurşunlanmasıyla ilgili soruşturmayı tamamladı.

TRT Haber‘in aktardığına göre hazırlanan iddianamede, Engin Polat, Dilan Polat, Sezgin Polat dahil sekiz şüpheli için ‘birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit’, ‘mala zarar verme’ suçlarından iki yıl dört aydan sekiz yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ne olmuştu?

Bahçeşehir 1’inci Kısım Doğa Parkı’nda bulunan Banu Parlak’a ait güzellik merkezine 1 Ekim 2023’te giden motosikletli şüpheliler saat 02.00 ve 04.30 sıralarında iş yerine iki kere silahla ateş etmişti. Camına beş kurşun isabet eden güzellik merkezinde hasar oluşmuştu.

Olayla ilgili Küçükçekmece başsavcılığı soruşturma başlatmış, 5 Ekim’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda beş şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘örgüt faaliyeti kapsamında silahla tehdit’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anadolu başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat ile Sezgin Polat, ‘suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, vergi usul kanunu ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet’ suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.