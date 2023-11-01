Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı

2024-2028 dönemini kapsayan 12’nci Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Plan, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. ANKA’nın plandan aktardığına göre iktidarın 2023 hedefi olan Türkiye’nin ilk 10 ekonomi arasına girmesi, 2053’e kaldı. Planda, Türkiye’nin 2053’te ilk 10 ekonomi arasına gireceği belirtilirken, yine 2053’te Türkiye’nin insanı gelişmişlik endeksinde de ilk 20 ülke arasında yer […]