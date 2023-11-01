Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı

İstanbul’da daha önce haklarında soruşturma açılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı.
AA’nın aktardığına göre Anadolu Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Polat çiftini ikametlerinde gözaltına aldı. Çift, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’ne getirildi.
Polat çiftiyle birlikte gözaltına alınan Sıla Doğu, Kürşat Polat ve Ahmet Gün, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Ne olmuştu?
Polat çifti, önce sosyal medyadaki lüks yaşam paylaşımlarıyla, son günlerdeyse para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme gelmişti. İddiaların ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından araştırma başlatılmış, rapor savcılığa gönderilmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında çiftin mal varlıklarına el konmuştu.
Önceki günlerdeyse çifte ait şirketlerde polislerce arama başlatılmıştı.