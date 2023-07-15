Akşam Postası / 15 Temmuz 2023

Şimşek, Türkiye’yi ‘gri liste’den çıkarmaya çalışıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’yi ‘kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele’de ‘yeterince çaba göstermeyen’ ülkelerin bulunduğu gri listeden çıkarmak için çabalarına hız verdi.

Kılıçdaroğlu: CHP’de değişime değil yenilenmeye ihtiyaç var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, değişim tartışmalarına ilişkin “CHP’nin değişime değil yenilenmeye ihtiyacı var” dedi.

AA anketi: Faiz 500 baz puan artırılacak

Anadolu Ajansı’nın düzenlediği faiz anketine katılan ekonomistler, Merkez Bankası’nın bu ay politika faizini yüzde 20’ye yükseltmesini bekliyor.

Benzine zam

Benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1,32 lira zam geldi.

UNICEF: Akdeniz’de her hafta 11 çocuk can veriyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) raporuna göre Akdeniz’deki göç yolunda haftada 11 çocuk hayatını kaybediyor.

İstanbul’da yabancılara oturum izni yasağı

İstanbul’un genelinde yabancılara oturum izni verilmesi durduruldu.

İstanbul’da tüm zamanların en yüksek günlük su tüketimi

İstanbul’da dün 3 milyon 550 bin 435 metreküple tüm zamanların en yüksek günlük su tüketimi kaydedildi.

Twitter reklam gelirleri yarı yarıya düştü

Twitter’ın sahibi Elon Musk, reklam gelirlerinin yarı yarıya düştüğünü açıkladı.

DSÖ listeye ekledi: Aspartam kanserojen olabilir

Diyet kolada da bulunan yapay tatlandırıcı aspartam Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) ‘kanserojen olma ihtimali bulunan maddeler’ listesine eklendi.

Avrupa’da sıcak hava dalgası: İtalya’da kırmızı alarm

Avrupa’yı etkileyen sıcak hava dalgası nedeniyle İtalya’da bu hafta sonu 16 kentte kırmızı alarm ilan edildi. Sağlık bakanlığı bu kentlerde saat 11-18 arasında güneşe çıkmaktan kaçınmaya çağırdı.

ABD’de ‘Gilgo Beach cinayetleri’nin zanlısı mimar yakalandı

ABD’nin New York kentinde bir mimar, eyaletin Long Island bölgesinde 2010’dan beri çözülemeyen en az 10 kişinin ölümüyle bağlantılı seri cinayetlerin zanlısı olarak gözaltına alındı.

Cumartesi Anneleri’ne polis müdahalesi: En az 15 gözaltı

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale etti.