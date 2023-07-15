Twitter reklam gelirleri yarı yarıya düştü

Twitter’ın sahibi Elon Musk, reklam gelirlerinin yarı yarıya düştüğünü açıkladı.

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Twitter’ı satın alma sürecini kasım başında tamamlayan dünyanın ABD’li girişimci Elon Musk, hemen ardından şirketin CEO’su dahil üst yöneticileri gönderip şirketin yönetim kurulunu feshederken mavi tiki parayla satmaya başladı. Şirketin yarısını işten çıkartan Musk, Twitter’da birçok değişiklik yaptı.

Musk, “Aktivist gruplar reklam verenlere baskı uyguluyor, bundan dolayı gelirimiz düşüyor” dese de şirketler, Musk’ın yaptıkları ve yapmak istediklerinden dolayı oluşan belirsizlik ortamıyla yanlış bilgilerle sahte hesapların yayılacağı endişesi nedeniyle reklam vermekten vazgeçiyor.

Hatta Musk, şirketleri reklam vermeleri konusunda ikna etmek için Twitter’da Space odasında konuşmuştu.

Twitter’da bir kullanıcıyla konuşan Musk, reklam gelirlerinin yarı yarıya düştüğünü dile getirdi. Musk, şöyle konuştu: “Reklam gelirindeki yaklaşık yüzde 50 düşüş ve ağır borç yükü nedeniyle hala negatif nakit akışındayız. Başka bir lükse sahip olmadan önce pozitif nakit akışına ulaşmamız gerekiyor.”