Twitter reklam gelirlerinde sert düşüş

Twitter’daki reklam harcamaları aralıkta yüzde 71 düştü. Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasıyla oluşan belirsizlik ortamıyla en fazla reklam veren şirketler reklam vermeyi kesti.

Fotoğraf: Reuters

Twitter’ı satın alma sürecini kasım başında tamamlayan dünyanın ABD’li girişimci Elon Musk, hemen ardından şirketin CEO’su dahil üst yöneticileri gönderip şirketin yönetim kurulunu feshederken mavi tiki parayla satmaya başladı. Şirketin yarısını işten çıkartan Musk, açıklamalarıyla da Twitter’da birçok değişiklik getireceğinin sinyalini veriyor.

Musk, “Aktivist gruplar reklam verenlere baskı uyguluyor, bundan dolayı gelirimiz düşüyor” dese de şirketler, Musk’ın yaptıkları ve yapmak istediklerinden dolayı oluşan belirsizlik ortamıyla yanlış bilgilerle sahte hesapların yayılacağı endişesi nedeniyle reklam vermekten vazgeçiyorlar.

Reuters’ın ‘Standard Media Index’ten aktardığı verilere göre kasım, geleneksel olarak markaların tatil sezonunda ürünlerini tanıttığı için reklam harcamalarının daha yüksek olduğu bir dönem olmasına rağmen, Twitter’daki reklam harcamaları geçen yıla göre yüzde 55 düştü. Reklamlar, aralıkta da yüzde 71 düştü.

Başka bir istatistik şirketi Pathmatics’in tahminlerine göre de, Twitter’da en fazla reklam veren 30 reklamcıdan 14’ü, Musk’ın görevi devralmasının ardından platformdaki tüm reklamlarını durdurdu.

Reklam satışları, Twitter’ın gelirinin yaklaşık yüzde 90’ını oluşturuyor.