Avrupa’da sıcak hava dalgası: İtalya’da kırmızı alarm

Avrupa’yı etkileyen sıcak hava dalgası nedeniyle İtalya’da bu hafta sonu 16 kentte kırmızı alarm ilan edildi. Sağlık bakanlığı bu kentlerde saat 11-18 arasında güneşe çıkmaktan kaçınmaya çağırdı.

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BBC Türkçe’nin haberine göre başkent Roma’nın yanı sıra, Floransa, Bologna ve Palermo’nun da yer aldığı 16 şehirde özellikle yaşlılar, çocuklar, hastalar ve evcil hayvanların olası olumsuz etkilere karşı yakından takip edilmesi istendi. Roma’da hava sıcaklığının salı rekor kırarak 43 dereceye ulaşması bekleniyor.

Kırmızı alarm verilen yerler dışında dokuz kentte de yarın için ikinci yüksek seviye turuncu alarm ilan edildi.

Rekor tazelenebilir

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), bu hafta İtalya’nın yanı sıra İspanya, Fransa, Almanya ve Polonya gibi birçok Avrupa ülkesinde büyük bir sıcak hava dalgasının etkili olduğunu duyurdu.

Uydular aracılığıyla kara ve deniz sıcaklıklarını ölçen ESA’ya göre İtalya’nın Sicilya ve Sardinya adalarında sıcaklıkların 48 dereceye ulaşması bekleniyor.

Avrupa’da bugüne kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık olan 48,8 derecenin de aşılabileceği belirtiliyor. Bu rekor sıcaklık 11 Ağustos 2021’de Sicilya’daki Siracusa kentinde ölçülmüştü.

Son günlerde Avrupa’yı etkileyen sıcak hava dalgası, Cerberus adı verilen bir yüksek basınç alanından (antisiklon) kaynaklanıyor. Sıcak hava dalgası ismini, İtalyan şair Dante’nin Cehennem’indeki bir canavardan alıyor.

Avrupa’daki aşırı sıcaklıklar, dünya çapında sıcaklık rekoru kırıldığı bir dönemde yaşanıyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü, temmuzun ilk haftasının dünya çapında bugüne kadar kaydedilen en sıcak hafta olduğunu duyurmuştu.