‘Ekosistemin ölüm fermanı’: Dünya en sıcak gününü yaşadı

3 Temmuz’da dünyanın kaydedilen en sıcak gününü yaşadığını bildiren bilim insanları, “Bu insanlığın ve ekosistemin ölüm fermanı” ifadesini kullandı.

ABD’deki bilim insanlarının araştırmalarına göre 3 Temmuz 2023, meteoroloji verilerinin kayıt altına alındığı günden bu yana dünya üzerinde yaşanan en sıcak gün oldu.

DW Türkçe’nin haberine göre Amerika Çevre Tahmini Ulusal Merkezi’nin (NCEP) yaptığı açıklamada, 3 Temmuz’da yerküredeki ortalama ısının 17,01 santigrat derece olduğu ve bunun da, 2016’nın Ağustos ayında kaydedilen 16,92 santigrat dereceden sonra yeni bir sıcaklık rekoru anlamına geldiği bildirildi.

Açıklanan bu verileri değerlendiren, Imperial College London’a bağlı Grantham Enstitüsü’nden iklim araştırmacısı Friederike Otto, “Bu kutlanması gereken yeni bir aşama değil. İnsanlığın ve ekosistemin ölüm fermanı” ifadelerini kullandı.

El Nino fenomeni

Bilim insanlarına göre küresel sıcaklığın bu denli artmasının bir sebebi iklim değişikliği; diğeriyse başlangıç safhasında olan yeni bir El Nino fenomeni.

El Nino hava olayı, basit bir anlatımla, Pasifik Okyanusu’ndaki sıcak suların doğuya kayarak küresel sıcaklıkların yükselmesiyle kendini gösteriyor. Okyanus yüzeyindeki suların ısısındaki büyük salınımlar ve bunların neden olduğu atmosferik olaylar, İspanyolca ‘oğlan çocuğu’ anlamına gelen El Nino terimiyle adlandırılıyor.

ABD’li bilim insanlarına göre, geçen Haziran ayında ilk emareleri görülen yeni El Nino dalgası, özellikle 2024 yılında büyük kuraklıklara neden olabilir.

Özellikle 1997/1998 yıllarında etkili olan El Nino, dünya üzerinde daha önce görülmemiş sıcaklık artışlarına sebep olmuştu.